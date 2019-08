Achtbaan raast binnenkort 20 verdiepingen naar beneden aan 145 km/u

Waaghalzen die van een adrenalinestoot houden, komen binnenkort aan hun trekken op ‘Kings Island’ in de Amerikaanse staat Ohio. In het pretpark wordt momenteel druk gebouwd aan ‘Orion’, een reusachtige achtbaan die zo’n twintig verdiepingen hoog is en snelheden tot 145 kilometer per uur haalt op het anderhalve kilometer lange traject. In afwachting van de opening van de ‘giga’ achtbaan, lanceerde het pretpark vrijdag een duizelingwekkend 3D-filmpje van ‘Orion’. Durf jij in de adembenemende attractie stappen?