Standard verliest Milos Kosanovic, ook Mehdi Carcela kan naar Midden-Oosten

Al-Jazira heeft vrijdagavond de transfer van Milos Kosanovic geofficialiseerd. De 29-jarige Serviër verlaat Standard en ondertekende in het Midden-Oosten een contract voor twee seizoenen. En Standard kan mogelijk nog een speler verliezen aan een club uit het Midden-Oosten: sterkhouder Mehdi Carcela zou naar een club in Doha, in Qatar, kunnen.