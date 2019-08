Mathieu van der Poel noemt zijn favorieten voor WK

Mathieu van der Poel zal op het WK wielrennen in Yorkshire een gooi doen naar een allereerste wereldtitel op de weg bij de profs. Volgens het 24-jarige supertalent zal Julian Alaphilippe in Groot-Brittannië echter de te kloppen man zijn. “Als hij een doel heeft gesteld, kan hij zich daar heel sterk op toeleggen”, luidt het bij de regerende wereldkampioen veldrijden in een kort interview met De Telegraaf.

De collega’s van De Telegraaf konden Van der Poel even vastklampen in de Arctic Race of Norway, waar VDP momenteel leider is. De Nederlander won er met overmacht de openingsrit en finishte vrijdag als tweede in de massasprint na Bryan Coquard. “Of de druk toeneemt met het oog op het WK? Nee hoor. Druk zal er altijd zijn, ik ben dat inmiddels al gewend. Het maakt ook niet uit of ik hier één, twee, drie of vier ritten win. Uiteindelijk ben ik toch wel één van de favorieten op het WK.”

Als topfavoriet duidt Van der Poel een man van Deceuninck-QuickStep aan: Julian Alaphilippe, vorige maand nog indrukwekkend vijfde en lange tijd geletruidrager in de Tour de France… en de man die door Van der Poel eerder dit jaar geklopt werd in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. “Julian is in mijn ogen de favoriet. Hij is dit jaar over het geheel genomen de sterkste renner op de weg. Wat hij alleen al in de Tour de France heeft laten zien, is ongelooflijk knap. Als hij een doel heeft gesteld, kan hij zich heel sterk daar op toeleggen. En het WK is voor hem een heel belangrijk doel.”