Max Verstappen: "Debuut op jonge leeftijd zorgde ervoor dat ik F2-fouten maakte"

Max Verstappen denkt dat hij door zijn debuut op jonge leeftijd fouten gemaakt heeft die andere rijders misschien vroeger in hun carrière gemaakt hebben.

De Nederlander begon al te karten op vijfjarige leeftijd en in 2014 stapte hij onder begeleiding van zijn vader en met de steun van Red Bull over naar het Formule 3-kampioenschap. Hij won tien races en werd derde in het kampioenschap. Dat was genoeg voor Helmut Marko om Verstappen in 2015 te promoveren tot Toro Rosso-rijder.

In 2016 mocht hij de gebuisde Daniil Kvyat gaan vervangen bij de hoofdmacht van Red Bull, hij won meteen bij zijn debuut en de rest is geschiedenis. Maar het ging niet altijd over rozen, vorig jaar kende hij een moeilijk seizoensbegin door fouten die soms te wijten waren aan zijn jeugdigheid en agressiviteit.

Dit jaar zien we een meer volwassen Verstappen en dat resulteert tot nu toe al in twee overwinningen en een voorlopige derde plaats in de tussenstand om het wereldkampioenschap.

“Vorig jaar is het vanaf het tweede deel van seizoen goed beginnen lopen,” aldus Verstappen. “Het kan altijd beter en met de jaren leer je hoe je kan verbeteren.”

“Door mijn ervaring, die ik heb door de races die ik al gereden heb, ben ik geen rookie meer.”

“Ik heb meer dan negentig starten, ik heb slechts een jaar F3 gereden en de stap naar de F1 is enorm groot. Dus denk ik dat ik misschien enkele fouten gemaakt heb die anderen misschien in de F2 gemaakt hebben.”

Ondertussen is Verstappen al een zevenvoudig racewinnaar en hij lijkt nog steeds beter te worden. Dat is een verontrustend vooruitzicht voor zijn rivalen.

“Ik word nog steeds beter, ik ben nog maar eenentwintig,” aldus Verstappen.

“Ik ben constanter, weten wanneer je moet pieken of juist wanneer niet, wanneer je risico’s moet nemen of wanneer niet. Altijd proberen om een goed resultaat te behalen en punten scoren.”

