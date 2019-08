“Mijn zus en ik keuren de potentiële partners van mama”

Dochter denkt dat elke relatie vroeg of laat te maken krijgt met ontrouw, haar single moeder blijft in de eeuwige liefde geloven. Lynn Wesenbeek (56) en Lauren Versnick (25): ze verschillen al eens lichtjes van mening, maar het wederzijds respect heeft ruimschoots de bovenhand. “Als ik in mannelijk gezelschap ben, zal de schoonheid van mama áltijd ter sprake komen”, zegt Lauren. “Fijn om zulke dingen over je moeder te horen.”