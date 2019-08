Voor Alexis De Sart (22) is het de meest uitzonderlijke week uit zijn nog prille carrière. Donderdag beleefde de middenvelder het mirakel van Plzen vanop de eerste rij. Morgen kijkt hij ex-club STVV in de ogen, waar zijn bewogen vertrek nog nazindert. “Zonde dat het zo ver is moeten komen, maar dit was de enige uitweg.”