Autopsie bevestigt zelfdoding Jeffrey Epstein

Uit de resultaten van de autopsie op het lichaam van Jeffrey Epstein blijkt dat de miljardair zelfmoord pleegde door ophanging. Dat melden verschillende Amerikaanse media vrijdag, onder aanhaling van de wetsdokter.

De 66-jarige Epstein, die ervan beschuldigd wordt tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt in zijn residenties in New York en Florida, werd zaterdagochtend dood aangetroffen in zijn cel. Zijn dood veroorzaakte een schandaal in de Verenigde Staten. Epstein zat vast in de federale gevangenis in Manhattan, een van de veiligste van het land.

Epstein was eerder onder strenge bewaking geplaatst wegens een eerdere zelfmoordpoging. Volgens de Amerikaanse media moest de toestand van de miljardair elk half uur door de bewakers gecheckt worden, maar werd die procedure niet gevolgd. Ook zou de strengere bewaking die na de zelfmoordpoging was ingesteld, vroeger dan normaal weer zijn opgeheven.

Twee bewakers die Epstein tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag in de gaten moesten houden, werden voorlopig geschorst. De directeur van de gevangenis werd overgeplaatst.

