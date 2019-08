Hasselt -

De trend op de main stage vrijdagavond was er zeker een ‘van het alleen te doen’. Post Malone besteeg om half 11 ’s nachts het podium in een witte two-piece en speelde de ultieme onemanshow, die ondanks het gebrek aan opsmuk – lees: geen muzikanten, danseressen of overdreven decoratie - absoluut indrukwekkend was.