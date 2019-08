David Goffin bereikt na forfait van Nishioka zonder spelen halve finales ATP Cincinnati

David Goffin (ATP 19) mag zich opmaken voor de halve finales van het Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/6.056.280 dollar). De Luikenaar, zestiende reekshoofd op het Western & Southern Open, moest in de kwartfinales aan de bak tegen de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 77), maar die liet verstek gaan.

In de halve finales wacht voor Goffin de Spanjaard Roberto Bautista-Agut (ATP 11) of de Fransman Richard Gasquet (ATP 56).

Goffin heeft heel wat ATP-punten te verdedigen in Cincinnati: vorig jaar stond hij er nog in de halve finales. Nu doet de Belg dus al minstens even goed.