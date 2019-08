Passagier filmt noodlanding en evacuatie van Russisch vliegtuig in maïsveld

Een Russisch passagiersvliegtuig heeft vlak na het opstijgen een noodlanding moeten maken. Het toestel vloog door een zwerm meeuwen en dat zorgde voor een technisch defect van de motoren.

Het vliegtuig van Ural Airlines steeg op in Moscow richting Simferopol. Op de video is te zien hoe de motoren na enkele seconden een technische storing ondervinden. Zonder draaiende motoren en zonder landingsgestel konden de piloten het toestel veilig in een maïsveld laten landen. Er vielen geen slachtoffers, 23 mensen raakten wel gewonden.

De copiloot van het toestel, Georgi Moerzin (23), zegt in een video: “Na het opstijgen vlogen er vogels in de motoren, waarbij de linker meteen stilviel. Daarna werd ook de rechtermotor getroffen en hield ermee op. We hadden geen aandrijving meer en verloren hoogte. De captain nam de controle over en zette het toestel door manuele besturing in het veld neer.”

