“Autopsierapport voedt complottheorieën over dood Jeffrey Epstein”

De nek van miljardair Jeffrey Epstein was op verschillende plaatsen gebroken. Dat zou het autopsierapport volgens The Washington Post uitwijzen. Koren op de molen voor zij die eraan twijfelen dat Epstein zich in afwachting van zijn proces voor sekshandel in zijn cel ophing.

Volgens de Amerikaanse krant The Washington Post wijst het autopsierapport op Jeffrey Epstein (66) erop dat de nek van de man op verschillende plaatsen gebroken was. De verwondingen die de man opliep kunnen erop wijzen dat hij zich inderdaad zou hebben opgehangen, maar even goed zou het kunnen de Epstein gewurgd werd, aldus de krant. Het bericht werd voorlopig niet bevestigd door de lijkschouwer in New York.

Miljardair Epstein werd zaterdagochtend dood gevonden in zijn cel. De man zou zichzelf van het leven beroofd hebben. Volgens anonieme getuigen zou hij teruggevonden zijn nadat hij zichzelf had opgehangen, maar fans van samenzweringstheorieën stuurden meteen berichten de wereld in dat Epstein vermoord werd.

Epstein riskeerde 25 jaar cel omdat hij tussen 2002 en 2005 tientallen minderjarige meisjes misbruikt zou hebben. De miljardair kende veel machtige mannen, onder wie ook voormalig Amerikaans president Bill Clinton en huidig president Trump. De complotliefhebbers denken dat Epstein te veel wist over zijn vrienden en daarom het zwijgen opgelegd moest worden.

Woensdag raakte nog bekend dat twee cipiers op non-actief werden geplaatst, omdat ze in slaap waren gevallen en Epstein daarom de drie uur voor zijn dood niet hadden gecontroleerd. Doordat de miljardair eerder al een zelfmoordpoging ondernomen had moest zijn cel elke 30 minuten gecontroleerd worden. De directeur van de gevangenis, Lamine N’Diaye, werd overgeplaatst naar een gevangenis in Philadelphia.