Ook Noorwegen bevriest donaties voor Amazonewoud

In Brazilië wordt het Amazonewoud massaal gekapt. Foto: LightRocket via Getty Images

Na Duitsland bevriest ook Noorwegen miljoenen aan financiële hulp voor het Amazonewoud. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro vindt dat Noorwegen niet in de positie zit om Brazilië de les te spellen.

Sinds Bolsonaro president werd, is het budget voor milieubeleid in het land gedecimeerd met 95 procent, zijn de belangrijkste ­milieubevoegdheden onder het ministerie van Landbouw ondergebracht en is het staatsagentschap Ibama, de waakhond van het Amazonewoud, een lege doos geworden.

In juli alleen al werd een groot deel, een regio driemaal de grootte van New York City, van het woud gekapt. Die cijfers komen van het INPE, het Braziliaanse Braziliaanse instituut voor ruimteonderzoek.

Na weken van gespannen onderhandelingen besloot Bolsonaro dat de stuurgroep van het Amazon Fund afgeschaft wordt. Als reactie daarop besloot Noorwegen dat een betaling van 33 miljoen euro aan het fonds te schrappen. Het land was tot nu toe de grootste donor aan het fonds. ‘Brazilië toonde dat het niet langer geïnteresseerd is in het stoppen van ontbossing’, zegt Ola Elvestuen, Noorse minister van Milieu. Duitsland annuleerde eerder al een bijdrage van 35 miljoen euro.

‘Dat Noorwegen hun geld gebruikt om Duitsland te helpen met hun bossen’, zei Bolsonaro als reactie op het nieuws.

De Braziliaanse leider zei dat hij zijn mening duidelijk had gemaakt: ‘Ik zei tegen Angela Merkel en Emmanuel Macron op een beleefde maar strenge manier dat we niet langer onderdanig zullen zijn.’ Bolsonaro beschuldigt de globale elite ervan vooral geïnteresseerd te zijn in de natuurlijke rijkdommen van de regio, en niets te geven om ontbossing.

‘Ons land zal een vlucht nemen eens we de rijkdommen van het Amazonewoud op een slimme manier kunnen ontginnen’, zei Bolsonaro.

Ontslag

De wetenschapper die ­de ontbossing van het Amazonewoud in kaart bracht, Ricardo Galvao, werd eerder deze maand ontslagen. Hij lag onder vuur nadat hij foto’s had genomen die de ontbossing in kaart hadden gebracht.

Die foto’s hadden aangetoond dat de ontbossing in juni 88 procent omvangrijker was dan een jaar eerder het geval was. Dat cijfer was door Bolsonaro al eerder afgedaan als een leugen. Volgens de president klopt het cijfer niet, omdat het ook slaat op ontbossing die niet in juni, maar al voordien had plaatsgevonden. Alleen cijfers op jaarbasis zouden een betrouwbaar beeld geven, aldus de regering. Maar Galvao houdt vol dat er ‘niet de minste twijfel is’ over de betrouwbaarheid van de cijfers. De oppositie ziet in het ontslag het bewijs dat de president autoritair is en er niet tegen kan als hij wordt tegengesproken.