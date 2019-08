Motorracer komt er héél goed vanaf na spectaculaire crash

Het Cadwell Park circuit staat bekend om zijn heuvel waar de racers altijd een flinke jump maken. Luke Mossey maakte op die beruchte hindernis zijn zware crash.

That was a big one! @LukeMossey12 sustained a hairline fracture in his leg after this crash during the test at @CadwellPark yesterday evening but he is back spectating today! Captured by @OMGRacingUK pic.twitter.com/TyOvU1tFe4