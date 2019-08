Inhaler: de stem van pa

Net voor ze het podium op moeten klampt een man zich vast aan Elijah Hewson, de frontman van Inhaler. Of ie met hem op de foto wil. Raar, voor een bandje uit Dublin dat nauwelijks iets heeft uitgebracht en op Pukkelpop voor de eerste keer op het vasteland speelt? Normaal gezien wel, maar Elijah (morgen wordt hij 20) is het derde kind van ene Paul Hewson, tot in Herstappe toe beter bekend als Bono van U2. Veel nieuwsgierigen dus in de Marquee om ‘Zono’ aan het werk te zien. Het moet gezegd: zijn look, maar vooral zijn stem ligt akelig dicht bij die van zijn vader, net als zijn gevoel voor melodie. En ook in de muziek van het jonge vijftal dat elkaar op school leerde kennen, hoor je heel af en toe eens een echo naar de oude U2, maar we misten veel te vaak een randje aan hun poprocksongs dat ons over de meet kon lokken. Beetje saai. Goeie single ‘Your Silent Face’ dat wél de nodige punch bevat had op meer doen hopen.