Gluren bij BV’s: Elodie Ouedraogo is het ‘Monster van Loch Fitness’ en Katja Retsin geniet van “belachelijk perfecte massage”

Katja Retsin die “volledig relaxed” is na de perfecte massage, Hilde De Baerdemaeker die zot is van haar Australische neefjes en Valerie De Booser die beseft dat de appel niet ver van de boom valt. De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Op de dag dat Valerie De Booser stopte met haar winkel, heeft haar dochter haar eigen kledingcollectie voorgesteld. De appel valt inderdaad niet ver van de boom, Valerie.

Actrice Hilde De Baerdemaeker is er zeker van: “Neefjes uit Australië zijn de beste!” En wie zijn wij om haar - gelet op de foto - ongelijk te geven?

Dat Elodie Ouedraogo geniet van haar vakantie, toonde ze vorige week al toen ze uitpakte met een foto in roze badpak. Het genieten gaat voort, maar het roze badpak heeft intussen plaatsgemaakt voor een knalgeel dat haar buikspieren accentueert. “Het monster van Loch Fitness”, vindt ze zelf.

Het was donderdag een drukke dag voor kersverse moeder Astrid Coppens. Niet alleen moest ze haar moeder in de bloemetjes zetten voor Moederdag, ook haar vader was jarig. Het beste cadeau dat ze beide kon geven: kleindochter Billie-Ray.

Actrice Leen Den Dievel nam dan weer de tijd om haar overleden grootvader te herdenken. “Ooit gaan we nog eens wandelen samen. Doe jij er voor nu maar eentje hierboven. Hopelijk schijnt de zon daar, hier regent het. Gelukkige verjaardag, pepe!”

Nog iemand die niet zo tevreden was met het Belgische zomerweer: Julie Van den Steen. De voormalige MNM-dj poseert al schuilend onder een winkeltas en schrijft er ironisch bij: “In Belgium we call this ne goeie zomer.”

Olga Leyers wilde haar “good hair day” nog eens extra in de verf zetten met een filmpje waarin ze enthousiast meezingt met het nummer ‘7 rings’ van popster Ariana Grande. “You like my hair? Gee, thanks, just bought it. I see it, I like it, I want it, I got it!”

Katja Retsin bevond zich in de zevende hemel. Na “de belachelijk perfecte massage” was ze volledig relaxed. Genieten van het leven, heet dat.

Staf Coppens mag dan het imago van “ideale schoonzoon” hebben, dat wil niet zeggen dat hij niet gevaarlijk kan zijn. “Let op van de gevaarlijke Staffie”, waarschuwt hij. Of zou hij de hond bedoelen?

Fatma Taspinar heeft meegemaakt wat geen enkele vrouw wil meemaken. Op een feestje aankomen en dan merken dat zuslief dezelfde outfitkeuze heeft gemaakt. Gelukkig kon het nieuwsanker er met de #ayaysailors nog mee lachen.