Is deze smartphone de beste middenklasser van het jaar?

Het Chinese Xiaomi gooit een nieuwe smartphone in het hoenderhok van de goed betaalbare toestellen. De kakelverse Mi 9T pakt fors uit met opvallend kwalitatieve specificaties voor een vriendelijk prijskaartje. Gaat deze phone met de pluimen lopen als de beste middenklasser van het jaar?

Concept

Xiaomi is een Chinese telefoonbouwer, die nog in de schaduw staat van het grote Huawei, maar bij gadgetfans al langer bekend is voor zijn uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Dit voorjaar bevestigde ...