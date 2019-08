Eerste garageverkoop in Geleplasstraat en Meldertsesteenweg

Paal

Beringen - De garageverkoop in de Geleplasstraat en Meldertsesteenweg begon wel met een wisselvallig weertje, maar toch werd het een geslaagde dag.

Met een kleine groep had men een eerste garageverkoop gepland voor de Geleplasstraat en Meldertsesteenweg op 15 augustus van 10 tot 18 uur. Deu. de ‘echte’ oftewel opkopers kwamen al op 14 ofwel voor 9u om te vragen naar goud, juwelen antiek. Opgepast er zijn er zelfs bij die vragen om mee binnen te mogen komen kijken! Donderdag 10u alles mooi uitgestald begint het te briezelen, alles onderin gezet een kwartiertje later alles terug uitgestald. Dit zou zich in de voormiddag nog enkele keren voordoen. Niet echt het weertje voor kopers te komen maar toch her en der werd er wat verkocht. Telkens sta je versteld wat er zoal te koop wordt aangeboden. Afwisseling bij elk huis. De moeite om eens te zien en…een koopje te doen. Gelukkig klaarde het in de namiddag op zodat men toch nog kan terugkijken op een geslaagde 1ste editie. AC