Israël laat bezoek Amerikaanse Democrate Rashida Tlaib toe om “humanitaire” reden

Israël zei donderdag dat het een bezoek van de Democrate en een andere Amerikaanse verkozene, Ilhan Omar, verboden had. Maar minister Arié Dery besliste vrijdag Tlaib toch toegang te geven tot het land “voor een humanitair bezoek aan haar grootmoeder”. Rashida Tlaib beloofde van haar kant “tijdens haar verblijf geen werk te maken van de zaak van de boycot tegen Israël”, zo staat in een mededeling van het ministerie.

De twee Amerikaanse politici wilden een bezoek brengen aan de Westelijke Jordaanoever, maar president Trump zag dat niet zitten. Hij tweette dat Israël zich “bijzonder zwak” zou tonen als het de twee de toegang tot het land niet zou weigeren. Niet veel later kregen de vrouwen te horen dat ze effectief het land niet binnen mochten.

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace!