Nu ook Amazon onder vuur “voor steun aan protestbeweging Hongkong”

Na verschillende modelabels ligt nu ook Amazon onder vuur op Chinese sociale media, omdat de webshop T-shirts verkoopt met slogans van de protestbeweging in Hongkong.

Amazon heeft het verkorven bij het Chinese publiek, nadat die woensdag hadden ontdekt dat de webshop T-shirts verkoopt met slogans zoals “Free Hong Kong democracy now” en “Hong Kong is not China”. En dat ligt bijzonder gevoelig, nu de onrust in Hongkong ook na tien weken niet lijkt te gaan liggen en China zich klaarmaakt voor een invasie.

Op Weibo, het Chinese alternatief voor Twitter, wordt de webshop beschuldigd van ongevoeligheid tegenover de Chinese bevolking en wordt opgeroepen om Amazon “een lesje te leren”. De webgigant sloot vorige maand zijn Chinese website, maar sommige overzeese goederen kunnen nog steeds worden besteld vanuit China. De protest-T-shirts werden onder meer gevonden op de Amerikaanse, Duitse en Britse website.

Woedende Chinezen namen ook het heft in eigen handen en slaagden erin om de afbeeldingen bij enkele aanbiedingen tijdelijk te wijzigen naar een afbeelding van de Chinese vlag.

Amazon is echter niet van plan om de verkoop van de T-shirts aan banden te leggen. “Amazon heeft altijd het lang bestaande en algemeen erkende beleid van één China, twee systemen gerespecteerd, en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Elk land waar we actief zijn, heeft verschillende wetten, en we zullen die lokale wetten blijven respecteren waar we zaken doen”, aldus de reactie van het bedrijf op de commotie.

Donatella Versace

De voorbije dagen kwamen ook al verschillende modelabels onder vuur te liggen, waaronder Versace, omdat ze het Een-Chinabeleid niet zouden respecteren. Ontwerpster Donatella Versace bood zelf persoonlijk haar excuses aan in een poging om de meubelen te redden, nadat het Italiaanse modehuis aan de kant werd geschoven door een belangrijk Chinees influencer.