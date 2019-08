Harry en Meghan onder vuur door nieuw tripje met privéjet: “Eerlijk gezegd, dat is erg hypocriet van hen”

De Britse prins Harry en echtgenote Meghan Markle zijn deze week voor het eerst samen met hun kleine prinsje Archie op vakantie vertrokken richting Ibiza. De royals vlogen (opnieuw) met een privéjet, wat hen op heel wat kritiek komt te staan. “Harry kan niet preken over de catastrofale gevolgen van klimaatverandering terwijl hij de wereld rondvliegt in een privévliegtuig”, luidt het.

Prins Harry is een bekend klimaatactivist. “Met bijna 7,7 miljard mensen op deze Aarde, maakt elke keuze, elke voetafdruk, elke actie een verschil”, zo schreef Harry vorige maand nog op zijn Instagram-pagina. En enkele weken geleden lieten Harry en Meghan ook al weten “maximaal twee kinderen te willen” om hun impact op het klimaat beperkt te houden.

Woorden die niet rijmen met hun daden van de voorbije weken, vindt onder meer de Britse royaltywatcher Katie Nicholl. In Vanity Fair noemt ze de Britse royals “hypocrieten”. “Deze week vlogen Harry en Meghan in een privéjet naar Ibiza om de 38ste verjaardag van de hertogin van Sussex te vieren en enkele dagen ervoor vloog Harry ook al met een privéjet en een helikopter naar het Google Camp op Sicilië… om er te praten over klimaatverandering. Hij speechte er zelfs, zeggend dat het hoog tijd was dat mensen actie ondernamen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.”

De Britse tabloid The Sun ging nog een stapje verder en berekende de impact van zo’n privévlucht. “De privéjet creëerde zeven keer meer CO2 per persoon dan een van de negen dagelijkse lijnvluchten van Londen naar het Spaanse vakantie-eiland.”

“Met Diana altijd commercieel gevlogen”

Ook Ken Wharfe, voormalig bodyguard van prinses Diana, uitte kritiek op Harry en Meghan. “In mijn tijd vlogen de royals meestal met commerciële vluchten. De nationale luchtvaartmaatschappij British Airways deed er alles aan om de vluchten uit de media te houden. We hebben nooit problemen gehad met Diana, William of Harry. Telkens als ze op reis gingen naar de Caraïben, vlogen we commercieel. Ik kan me zelfs geen enkele privévlucht herinneren. Eerlijk gezegd: dit is inderdaad hypocriet.”