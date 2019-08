Geen geslaagd olympisch testevent voor Jelle Geens en Marten Van Riel in Tokio

Jelle Geens (1u52:24) is vrijdagmorgen als negentiende geëindigd tijdens het olympisch testevent triatlon in Tokio. Marten Van Riel finishte na een val tijdens het fietsen als 36e, in 1u55:07. De zege na 1500 meter zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen was voor de Canadees Tyler Mislawchuk (1u49:50), voor de Noor Casper Stornes (+0.04) en de Nieuw-Zeelander Hayden Wilde (+0.12).

Deze generale repetitie voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020 vond plaats zonder wereldtoppers Vincent Luis, Mario Mola en Javier Gomez. De Fransman en de twee Spanjaarden verkozen zich voor te bereiden op de WTS-manche over vijftien dagen in Lausanne.

Net zoals donderdag bij de vrouwen was het opnieuw erg warm in de Japanse hoofdstad, maar de wind en motregen zorgden toch voor enige verkoeling. Marten Van Riel klom als veertiende uit het water en maakte lang deel uit van de kopgroep tijdens het fietsen. Tijdens de zevende van negen ronden viel hij echter. Hij finishte de race nog wel, maar ver in de achtergrond.

Voorin ontbond Jelle Geens, winnaar van de WTS-manche in Montréal, bij de tweede wissel zijn duivels. Hij werd bijgehaald door Mislawchuk, Stornes en De Wilde en moest hen na twee van vier looprondjes ook laten gaan.

De Belgian Hammers, met Claire Michel, Jelel Geens, Hanne De Vet (die de geblesseerde Valérie Barthelemy vervangt) en Marten Van Riel, nemen zondag nog deel aan de mixed relay in Tokio.