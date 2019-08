Nike lanceert nu ook abonnement voor schoenen

Netflix, Spotify, Zalando… Abonnementsformules zijn ‘in’ en dat beseffen ze nu ook bij Nike. Het sportmerk lanceert binnenkort in de VS zijn eerste abonnement voor kinderschoenen. Voor 20 dollar krijgt je zoon of dochter vier paar sneakers per jaar.

Het abonnement van Nike heet Nike Adventure Club en is gericht op kinderen van twee tot tien jaar. Ouders die intekenen, kunnen opteren voor verschillende formules. De goedkoopste bedraagt 20 dollar per maand. In ruil daarvoor krijg je vier paar sneakers per jaar. Voor 30 dollar per maand krijg je er zes en voor 50 dollar twaalf, ofwel één paar sneakers voor elke maand van het jaar. Abonnees hebben de keuze uit honderd modellen van Nike of dochteronderneming Converse.

De dozen die je toegestuurd krijgt, zijn gepersonaliseerd met de naam van je kind en bevatten ook een activiteitsgids, stickers en een extra cadeautje. Voor ouders die vrezen dat de schoenen niet de juiste maat zullen hebben: net als bij Zalando heb je een bedenktijd waarin je de schoenen gratis kan terugsturen.

Dat Nike het abonnement nu lanceert is niet toevallig. Niet alleen staat de start van het nieuwe schooljaar voor de deur, de sportgigant wil ook nog meer munt slaan uit de stijgende populariteit van hun kinderaanbod. Vorig jaar stegen de inkomsten daarvan al met elf procent.

Andere formules

De Nike Adventure Club is ook een eerste test voor de toekomst. De multinational heeft al laten uitschijnen dat het niet bij kinderschoenen zal blijven en dat er in de toekomst ook andere types abonnementen aangeboden zullen worden. Bijvoorbeeld voor lopers die snel door hun loopschoenen heen zitten. Of de abonnementen voor kinderen (en de latere) ook naar Europa zullen komen, is nog niet bekend.