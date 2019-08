Nieuwe single van Miley Cyrus bevat niet zo subtiele boodschap voor ex Liam Hemsworth

De Amerikaanse zangeres Miley Cyrus (26) heeft met ‘Slide away’ een nieuwe single gelanceerd. Het nummer is een (weinig subtiele) verwijzing naar haar recente breuk met acteur Liam Hemsworth.

Na een knipperlichtrelatie van tien jaar en een huwelijk van acht maanden lieten Miley Cyrus en Liam Hemsworth (29) eerder deze week aan de wereld weten dat ze uit elkaar waren. Om duidelijk te maken dat het echt voorbij was, werd de zangeres deze week al kussend gespot met iemand anders: actrice Kaitlynn Carter.

Hoewel Miley en Liam elkaar aanvankelijk “al het beste” wensten voor de toekomst, moest er bij de zangers toch nog duidelijk iets van het hart. Dat blijkt uit de tekst van ‘Slide away’, haar nieuwe nummer dat ze deze week verrassend uitbracht. Subtiel of niet? Oordeelt u vooral zelf, hieronder vindt u een vertaling van een deel van de tekst:

Ooit was het een paradijs, ooit was ik verlamd

Denk dat ik deze havenlichten ga missen, maar het is tijd om ze te laten gaan

Ooit was het gemaakt voor ons, maar toen ik opstond op een dag was alles vergaan tot stof

Baby, we hadden het gevonden, maar nu zijn we verloren, dus het is tijd om het te laten gaan

Ik wil mijn huis in de heuvels, niet de whisky en de pillen

Ik geef niet snel op, al denk ik niet dat ik down ben

Dus waarom glijd je niet weg, terug naar de oceaan. Ik ga wel terug naar het stadsleven

Dus waarom glijd je niet weg, terug naar de oceaan, la la la, glijd maar weg...

Ga verder, we zijn geen 17 meer, ik ben niet meer wie ik was

Je zegt dat alles veranderd is? Je hebt gelijk, we zijn volwassen nu

Het volledige nummer: