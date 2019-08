“Fusie tussen NMBS en Infrabel mag geen taboe meer zijn”, vindt Bellot

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil dat er gesproken wordt over een hereniging van de openbare spoorbedrijven NMBS en Infrabel. Dat staat vrijdag in de kranten La Libre Belgique en La Dernière Heure.

“Voor mij mag de hereniging niet langer een taboe zijn”, zo zegt de minister over spoorbedrijf NMBS en infrastructuurbeheerder Infrabel. “Het moet mogelijk zijn om te spreken over een fusie, want ze hebben hun onvermogen om het met elkaar eens te zijn aangetoond. Wat er vandaag gebeurt, bewijst dat ze verschillende doelstellingen hebben. Als mobiliteit de doelstelling zou zijn, zouden ze niet op die manier reageren. Ze geven altijd de ander de schuld en ze vertrouwen elkaar niet. Dit is geen oplossing”.

De minister verwijst naar een conflict dat NMBS en Infrabel hadden over de planning van de werken op het spoorwegnet. Aanleiding was een beslissing van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS), waardoor Infrabel geen werken meer kon uitvoeren aan een spoor wanneer er nog gereden mocht worden op het spoor ernaast.

De minister noemt die situatie “abnormaal”. “Het is alsof je beslist om een snelweg af te sluiten wanneer je een kuil in de weg moet herstellen.”