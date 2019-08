Trump wil Groenland kopen

De Amerikaanse president heeft naar verluidt interesse om een extra stukje land te kopen. Dat meldt de Wall Street Journal. Zijn oog is gevallen op Groenland, maar dat is eigenlijk eigendom van Denemarken.

Het klinkt absurd, maar Trump is niet de eerste Amerikaanse president die interesse toont voor Groenland. In 1946 gaf voormalig president Harry Truman ook al aan het land te willen kopen. Hij gaf er toen 100 miljoen voor, maar dat zag Denemarken niet zitten. In 1917 kon de VS wel een succesvolle aankoop doen. Het kocht toen de Deense-West Indische Eilanden en maakte er de Maagdeneilanden van.

Hoe ernstig Trump over de aankoop nadenkt is nog niet duidelijk, maar hij heeft wel al aan zijn adviseurs gevraagd om de mogelijkheden te bekijken. Volgens de Wall Street Journal deed hij dat wel “met verschillende graden van ernst.”

Financiële problemen

De Amerikanen hebben al een luchtmachtbasis op Groenland waar zo’n 600 mensen wonen en werken. Die basis vormt een belangrijke schakel in Amerika’s globale radarsysteem.

Volgende maand reist Trump naar Denemarken en zal hij voor het eerst het land bezoeken, maar Groenland zou voorlopig nog niet op de agenda staan. Volgens de Wall Street Journal zou Trump de aankoop voor het eerst besproken hebben tijdens een diner vorig jaar. Daar hoorde hij dat Groenland een financiële last is voor Denemarken.