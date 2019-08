Goede baas is beste buffer tegen burn-out

Leidinggevenden spelen een cruciale rol bij het ontstaan van een burn-out. Dat blijkt uit een bevraging van de UGent in samenwerking met De Morgen bij 1.153 (ex-)burn-outpatiënten.

Zeven op de tien mensen die de enquête van arbeidseconoom Stijn Baert en organisatiepsycholoog Eva Derous invulden, stelden dat onvoldoende feedback van hun leidinggevende heeft bijgedragen tot hun burn-out.

Van de 1.153 (ex-)burn-outpatiënten die de bevraging invulden, leggen zeven op de tien ook een deel van de oorzaak van hun burn-out bij de druk om constant bereikbaar te moeten zijn. Meer dan acht op de tien vermelden een hoog werktempo of hoge werkhoeveelheid als oorzaak.

Van de werkende bevolking in Vlaanderen kampt ruim 7 procent met burn-outklachten. Nog eens 9 procent zit in de gevarenzone. In totaal gaat het om 460.000 werknemers. “Werkgevers moeten deze problematiek ernstig nemen”, verklaart Baert in De Morgen en Het Laatste Nieuws. “Burn-out bestaat en is geen eufemisme voor luiheid. Werkgevers moeten dan ook voldoende investeren in hun mensen, zelfs al lonen die investeringen pas later, wanneer hun werknemers al bij de concurrentie werken.”