Aantal ongevallen in wegenwerfzones groeit fors

Het aantal ongevallen in mobiele of vaste wegenwerfzones is de jongste jaren sterk gestegen. Elke dag worden meer dan drie personen verwond of gedood bij een ongeval in een werf. Dat meldt verkeersveiligheidsinstituut Vias, naar aanleiding van een dodelijke ongeval woensdag op de E42 waarbij een arbeider het leven liet.

Vorig jaar werden in totaal 884 letselongevallen geteld. Daarbij vielen zestien doden en 1.164 gewonden. Sinds 2014 is het aantal ongevallen met 19 procent gestegen: +14 procent op autowegen en +21 procent op de andere wegen. De cijfers stijgen in de drie gewesten, maar de toename is het sterkste in Brussel (+123%), daarna volgen Wallonië (+23%) en Vlaanderen (+9 %).

Op snelwegen is bij één ongeval op twee in een werf een vrachtwagen betrokken (tegen 26% algemeen) en in één op vier gevallen een bestelwagen (tegen 17% algemeen), wat de ernst van die ongevallen met 30 procent doet toenemen vergeleken met het gemiddelde van de ongevallen. Per duizend ongevallen worden inderdaad 40 doden opgetekend (tegen 31 elders).

Verstrooidheid en snelheid

In veel gevallen liggen onaangepaste snelheid en verstrooidheid van de bestuurders aan de oorsprong. Vias erkent ook de smalheid van de rijstroken in zo’n werfzones. “Er veel te snel rijden kan gevaarlijk zijn voor de arbeiders, maar kan hen ook stress bezorgen en gezondheidsproblemen veroorzaken: meer lawaaihinder, sterkere luchtverplaatsing, meer pollutie...”, preciseert het verkeersinstituut.

Woensdagnamiddag kwam een arbeider om het leven na een aanrijding door een wagen op een werf langs de E42 nabij Temploux. Om een stootkussenvrachtwagen te ontwijken, week de bestuurster uit en reed een arbeider aan die instond voor de signalisatie. De man werd tientallen meters weggeslingerd en was op slag dood.