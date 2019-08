Noord-Korea vuurt twee onbekende projectielen af

Noord-Korea heeft vrijdag twee “niet geïdentificeerde projectielen” gelanceerd van op een site aan de oostkust van het land. Dat bericht het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap.

Volgens de Zuid-Koreaanse autoriteiten kwamen de projectielen terecht in de Japanse Zee en werden ze afgevuurd in Tongchon in de oostelijke provincie Kangwon.

De Japanse regering bevestigt de lanceringen, maar stelt dat er geen gevaar is voor Japan. “We zijn alert en blijven alle mogelijke maatregelen nemen om de publieke veiligheid te garanderen”, verklaarde premier Shinzo Abe.

Sinds eind juli testte Noord-Korea al vijf raketten. Volgens Pyongyang zijn de testen een “waarschuwing” aan Washington en Seoel, die samen militaire manoeuvres houden in Zuid-Korea.

VN-resoluties verbieden Noord-Korea om raketten te lanceren, en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen korte, middellange of lange afstand.