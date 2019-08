Black Box Revelation op Pukkelpop: snel, nog een kwartje in die jukebox

Snel, steek nog een kwartje in de jukebox: Black Box Revelation speelt als laatste ten dans op het openingsfeest van Pukkelpop 2019, en vuurt de ene hit na de andere af. Of hoe piepjonge routiniers allesbehalve een routineuze set brachten.

“Wie hier weet zijn naam nog? Dat mag niet de bedoeling zijn op de eerste avond van Pukkelpop”, plaagt Jan Paternoster het publiek, voor de gelegenheid uitgerust met patsersnor. De heren van Black Box Revelation weten goed genoeg tegen welke elementen ze hier moeten opboksen: de beats die bij de overburen van de Boiler uit de tent blazen, en de motregen die nu zachtjes over het terrein trekt. Maar kijk: het duo zet ‘Mamma Call Me’ in, Paternoster perst bluesy tranen uit zijn snaren en de strijd is gewonnen.

Vijf platen in de rekken - vorig jaar bracht het duo nog ‘Tattooed Smiles’ uit - en tegelijk samen nog maar zestig levensjaren op de teller: eigenlijk is het straf dat prille dertigers Jan Paternoster en Dries Van Dijck ondertussen zo’n evidentie geworden zijn in de Belgische muziekscène. Bezondigden de jonge routiniers zich aan een routineuze set? Zeker niet. Klonk dat uurtje jukebox van Black Box tot op de laatste noot o zo vertrouwd in de oren? Dat zeker. Op ‘Gloria’ was het als vanouds heerlijk zwalpen, ‘Never Alone / Always Together’ lokte bij menig koppeltje een halfdronken slow uit, oudje ‘Set Your Head On Fire’ een heerlijk scheurend toemaatje.

Hoogtepunt? Het eindeloze gejakker dat ‘War Horse’ van het ene meebrulmoment naar het andere sleurde. En weer begon Black Box te plagen, dat dekselse refrein steeds weer oprakelend uit de zwangere stilte. Alsof je telkens naar de jukebox holde om een muntje erin te steken, en nog één. Al een geluk dat wij nog bier moeten gaan halen, heren, of jullie hadden hier nog lang mogen staan.