Na de tweede wint Ben Hermans ook de derde etappe in de Ronde van Utah en wordt steviger leider

Na de tweede won Ben Hermans (Israël Cycling Academy) nu ook de derde etappe in de Ronde van Utah. De Limburger van Israël Cycling Academy verstevigt daarmee zijn leidersplaats. Hij haalde het in North Salt Lake voor Kyle Murphy en Niklas Eg. De 33-jarige Hermans verstevigt uiteraard ook zijn leidersplaats.

Awesome finish! Ben Hermans @hermansben with enough in the tank for back to back stage wins! @yallaACADEMY #TOU2019 pic.twitter.com/492mKYCnlQ — The Tour of Utah (@TourofUtah) August 15, 2019

In de stand heeft Hermans nu een voorsprong van 43 seconden op James Piccoli en 1:05 op de Deen Eg. In de vierde etappe wordt er vrijdag gereden over 86 kilometer met start en aankomst in Salt Lake City. De Ronde van Utah eindigt zondag. Vorig jaar werd Hermans tweede in de eindstand, na de Amerikaan Sepp Kuss. (belga)