Hij is verbrand met sigaretten, de ribben gebroken, geslagen met een hamer en vastgebonden. Gevonden werd het lichaam van Genkenaar Hilal Makhtout (33) in een chalet diep in de Ardennen. “Ik kwam net zelfgemaakte cake voor de gasten brengen. Toen ik die man zag liggen. Dood...”, vertelt verhuurder Hans Van Leeuwen (83) in Forzée.

VANDAAG: martelmoord in Genk