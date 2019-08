Britse en Amerikaanse wapens tegen betogers in Hongkong

De VS en Groot-Brittannië, China’s hardste criticasters, leverden het traangas dat Hongkong afvuurt op zijn burgers. Nieuwe wapendeals zijn nog mogelijk.

HongkongDe VS en Groot-Brittannië leverden het traangas dat Hongkong afvuurt op zijn burgers. Al een paar weken vragen de activisten in Hongkong de internationale gemeenschap om niet langer wapens te leveren aan de oproerpolitie. Naast traangas gaat het o.a. om losse ammunitie, spionagesoftware of klapkogels.