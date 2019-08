In het Nederlands Limburgse Neer, boven Roermond, moet een imker machteloos toekijken hoe zijn bijen één na één sterven. Volgens de imker is hongersnood de oorzaak. Hij klaagt dan ook het verdwijnen van bloemen aan, de belangrijkste voedselketen voor de bijen. Ook het Steunpunt Bijenteelt van de Lieteberg in Zutendaal bevestigt dat het niet goed gaat met onze bijen.