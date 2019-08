Na de korte maar pittige Ardennenrit is het woord opnieuw aan de spurters in de BinckBank Tour. De vijfde etappe start naar goede gewoonte op de brug over het Albertkanaal in Vroenhoven. Daarmee is Riemst al voor de achtste keer startplaats van een rit in de World Tour-rittenkoers. “Heel plezant om nog eens kort bij huis te kunnen koersen”, klinkt het in koor bij het Limburgse duo Amaury Capiot en Milan Menten.