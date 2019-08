HASSELT/BRUSSEL Opvallend veel muziekfestivals kregen dit jaar te maken met seksueel wangedrag. Rock Werchter, Dour, Tomorrowland: het aantal aangiftes van aanranding of verkrachting zit in stijgende lijn. Dat wil niet zeggen dat de festivalweide gevaarlijker terrein is geworden, menen experts. “De huidige generatie stelt veel sneller grenzen.” Pukkelpop heeft zijn medewerkers alvast extra gebrieft.