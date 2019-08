Na emotionele dagen door de dood van Bjorg Lambrecht zorgde Tim Wellens (28) voor hoop bij Lotto-Soudal. De Truienaar won de felbevochten koninginnenrit. Een derde eindzege in de BinckBank Tour lonkt. “Uiteraard is deze zege voor Bjorg. We zijn gestart om een rit te winnen voor hem.”