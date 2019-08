KRC Genk boert zonder te spelen (financieel) goed in de Champions League

Terwijl de ontgoocheling over een gemiste competitiestart alles en iedereen op scherp zette in de Luminus Arena, liep er deze week ook positief nieuws binnen bij KRC Genk. Racing deed zonder te spelen (financieel) goede zaken in Europa. Omdat Celtic en FC Kopenhagen het voorbeeld van BATE Borisov volgden en voortijdig sneuvelden in de Champions League-voorrondes, komt er al meer dan 25 miljoen euro op de Genkse bankrekening. En dan hebben aanvoerder Dewaest en ploegmaats niet eens één balletje getrapt op het kampioenenbal.