FACUNDO COLIDIO wil ooit in de elf van Inter geraken

Bij STVV wordt nieuwe Argentijnse aanwinst Facundo Colidio volop ingeburgerd. De 19-jarige spits, gehuurd van Inter, toonde zijn talent al op training. Maar of hij zondag op Antwerp meteen in de basis zal staan? “Dat lijkt me toch wat vroeg”, klinkt het bij de man die al trainde met sterren à la Lionel Messi en Sergio Agüero. “Het niveau bij STVV ligt hoger dan bij de U19 van Inter.”