Roger Federer strandt in achtste finales van ternooi Cincinnati

Roger Federer heeft zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het Masters 1.000-toernooi van Cincinnati (6.056.280 dollar).

In de achtste finales ging de Zwitserse nummer drie van de wereld er in twee sets (6-3 en 6-4) uit tegen de Rus Andrey Rublev, nummer zeventig op de mannenranking. Voor Federer was het in Cincinnati zijn eerste toernooi sinds Wimbledon, waarin hij een legendarische finale verloor van de Servische nummer een Novak Djokovic.

In het verleden was Federer al zeven keer de beste in Cincinnati. (belga)