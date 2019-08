Ebola: 1.905 doden in één jaar in Congo

In één jaar zijn 1.905 mensen overleden aan ebola in de Democratische Republiek Congo. In het land zijn verder 844 patiënten genezen verklaard aan het besmettelijke virus. Dat blijkt uit de cijfers die de Congolese gezondheidsinstanties donderdag publiceerden.

De ebola-epidemie werd officieel verklaard op 1 augustus 2018. “Sinds het begin van de epidemie staat het aantal gevallen op 2.842, waarvan 2.748 bevestigde en 94 vermoedelijke. In totaal zijn er 1.905 overlijdens (1.811 bevestigde en 94 vermoedelijke) en 844 personen zijn genezen”, aldus het ministerie van Gezondheid in zijn rapport over de toestand van de ziekte.

De epidemie is tot op heden ingeperkt tot de provincie Noord-Kivu (met de steden Beni, Butembo-Katwa, Goma) en marginaal aanwezig in de provincie Ituri. In buurland Oeganda zijn verder twee gevallen geregistreerd.