Nora (15) overleed wellicht als gevolg van stress en verhongering

De 15-jarige Nora Quoirin is wellicht overleden ten gevolge van stress en verhongering. Dat blijkt uit de autopsie op het lichaam van het Frans/Ierse meisje dat verdween en overleed in Maleisië. “Er is geen teken van ontvoering of geweld”, aldus de politie.

Dinsdag kwam een einde aan de zoektocht van de ouders van Nora naar hun dochter. Het 15-jarige meisje raakte vermist in Maleisië, waar de familie op vakantie was, maar werd dinsdag dood teruggevonden in een ravijn op 2 kilometer van het resort waar ze met haar familie verbleef.

Niet ontvoerd

Foto: EPA-EFE

Nora had een mentale achterstand en kampte met leermoeilijkheden, maar volgens haar moeder was het niets voor haar om alleen op stap te gaan. Toch is donderdag uit de autopsie van het lichaam gebleken dat het meisje niet ontvoerd was en er geen sprake is van geweld.

“Ze is twee of drie dagen geleden overleden”, zei politiebaas Mohammed Mat Yusop donderdag, “van een gescheurde zweer in haar darm, vermoedelijk veroorzaakt door lange verhongering of stress.”

Onderzoek

Het Franse gerecht is ook een onderzoek begonnen en opende een dossier wegens ontvoering en vrijheidsberoving. Het dossier kan later nog geherkwalificeerd worden op basis van de bevindingen van de onderzoekers, of geklasseerd worden als ongeval, wanneer zou blijken dat Nora in de dichte jungle is uitgegleden en in een ravijn viel.