Tine Deckers tweede in loodzware triatlon in Franse Alpen, Timothy Van Houtem vierde bij de mannen

Tine Deckers is donderdag tweede geworden bij de Embrunman in de Franse Alpen, die als een van de zwaarste triatlons ter wereld geldt. Ze finishte in 11u00’30” op 6’23” van de Spaanse winnares Judith Corachan. Alexandra Tordeur vervolledigde het podium als derde op 11’50” van de winnares. Bij de mannen ging de winst in 9u48’06”naar de Fransman Wiliam Mennesson, Timothy Van Houtem was vierde op 7’14”.

De Embrunman is een van de allerzwaarste triatlons ter wereld. Na de 3,8 km zwemmen moeten de triatleten in hun 188 km fietsen de col de l’Izoard bedwingen, alvorens ze aan de marathon kunnen beginnen.

In 2017 won Deckers nog in Embrun en ook nu nam ze halverwege de fietsproef de leiding. In de laatste van drie rondes van de marathon kon de Leuvense echter de terugkeer van Corachan niet verhinderen. Tondeur, die als zesde uit het water kwam, werkte een inhaalrace af, maar kwam nooit in aanmerking voor de zege.

Bij de mannen werd het voor Mennesson de eerste belangrijke zege uit zijn carrière. Hij haalde het met 4’08” voorsprong op de Kroaat Andrej Vistica en 5’43” op de Spanjaard Victor del Corral. Van Houtem, regerend Europees ITU-kampioen long distance, werkte een regelmatige wedstrijd af om als vierde te finishen. Diego Van Looy, vorig jaar nog winnaar, gaf op aan het begin van de marathon. (belga)