Belgische “handelaar des doods” opgepakt in Portugal

Jacques Monsieur, de beruchte Belgische wapenhandelaar, is woensdagavond opgepakt in het Portugese Evora, zo werd bevestigd aan onze redactie. Monsieur, ook wel de “handelaar des doods” genoemd, verkocht onder meer wapens in Libië, Tsjaad, Pakistan en Iran. Hij werd vorig jaar in beroep veroordeeld tot vier jaar cel en een boete van 1,2 miljoen euro.

Tussen 2006 en 2009 zou de 66-jarige Monsieur, afkomstig uit het Vlaams-Brabantse Lot, betrokken geweest zijn bij de illegale levering van honderdduizenden automatische wapens, munitie, tanks, helikopters, vliegtuigen en ander militair materieel in conflictgebieden als Pakistan en Iran. Tien jaar geleden werd Monsieur ook al veroordeeld in de VS, in een zaak die te maken had met de Iran-Contra-affaire, waarbij de VS illegaal wapens leverde in Iran.

In 2017 werd hij veroordeeld tot drie jaar cel en een boete van 300.000 euro, maar daar ging hij tegen in beroep. In oktober van vorig jaar kreeg hij in beroep een zwaardere straf opgelegd. Vier jaar cel en een boete van 1,2 miljoen euro. Sindsdien was hij voortvluchtig en daarom werd hij door het federaal parket internationaal gesignaleerd.

Paardentransport

Monsieur leefde al een tijdje ondergedoken in het Portugese Evora. Het FAST-team van de Belgische federale politie vond zijn spoor terug in het Franse Tarascon, waar hij de eigenaar was van een ‘mas’, een landhuis-boerderij. Die ‘mas’ verkocht hij in maart van dit jaar.

Monsieur was de eigenaar van een flink aantal paarden. Vorige maand bleek dat negen paarden naar Portugal werden overgebracht door een Franse paardenfokker. De kostprijs voor het transport, 2.500 euro, werd nooit betaald door de wapenhandelaar, maar het spoor van het paardentransport was erg nuttig voor de speurders. Het bracht hen uiteindelijk naar het Portugese Herdade do Jambujal, Evora. Daar had de voortvluchtige zijn geheim onderkomen gevonden in een groot landhuis naast zijn paardenstallen.

Het Federaal parket heeft een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd en vraagt de overlevering naar ons land.