Net als vorig jaar pakt Pukkelpop uit met een kunsthoek op de wei . In de Art Yard – een samenwerking met tal van Vlaamse musea – kunnen festivalgangers zich onderdompelen in de wonderlijke wereld van kunst. Mede dankzij enkele opmerkelijke gasten dit jaar.

Een van de items die aan bod komen in de Art Yard is ‘Seeing With Your Ears’. Bezoekers krijgen een blinddoek op terwijl gasten vertellen over hun favoriete kunstwerk. Na het betoog mag de blinddoek af ...