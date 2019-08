Man kruipt uit zijn rolstoel om kitten te redden van verdrinking

Een man uit Maleisië heeft zaterdag op enkele minuten bewezen dat hij een enorm hart heeft voor dieren. Ondanks dat de dertigjarige Abu Fathiyyaturahma Menk Abdun Mujtahid geen benen heeft en in een rolstoel zit, hield hem dat niet tegen om een kitten te redden van verdrinking. Het diertje dreigde immers in het rioolwater te vallen, maar zat nog net op de betonnen rand van een grasberm.

Hoe het diertje in die benarde situatie kon terechtkomen, maakt het filmpje niet duidelijk. Wel is zeker dat het voor Abu voldoende was om in actie te schieten. Hij kroop uit zijn rolstoel en gebruikte zijn armen om naar beneden af te dalen. Daar kon hij nog net de kitten te pakken krijgen en in veiligheid brengen. “Ik hoop dat het dier zijn lesje heeft geleerd”, zei hij achteraf.