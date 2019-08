Unai Emery kan bij Arsenal terug rekenen op slachtoffers van carjacking

Bij Arsenal kan coach Unai Emery terug rekenen op Mesut Özil en Sead Kolasinac, de twee voetballers die eind juli in Noord-Londen slachtoffer werden van een poging tot carjacking, zo maakte de club donderdag bekend.

Vorig weekend in de opener tegen Newcastle bleven beide voetballers nog uit voorzorg aan de kant. Sinds dinsdag trainen ze opnieuw mee bij de club, vrijdag wordt er beslist of ze de selectie voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Burnley halen. Vooral in het geval van Özil lijkt dat twijfelachtig. De voormalige Duitse international was begin deze week ziek en moest de training van woensdag meteen overslaan. (belga)