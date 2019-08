Man neergestoken voor Brits ministerie van Binnenlandse Zaken

Voor het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken (Home Office) in Londen is donderdag een man neergestoken, zo heeft de politie meegedeeld. Het slachtoffer is mogelijk een veiligheidsagent, meldt The Sun. Er circuleren foto’s van het slachtoffer waarop te zien is hoe hij aan het gezicht gewond geraakt is.

Het incident heeft zich rond 14 uur Belgische tijd voorgedaan. Er is volgens Sky News in Marsham Street een man gevonden die messteken gekregen heeft. Zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend, in tegenstelling tot wat eerder gemeld werd. Op de foto’s is alvast te zien hoe hij, begeleid door agenten, zelfstandig stapt. Toch is hij volgens de hulpdiensten overgebracht naar een centrum dat gespecialiseerd is in de behandeling van zware verwondingen. Volgens een ooggetuige had de dader geen bovenkleding aan.

Lockdown

Omdat het slachtoffer na de steekpartij zijn toevlucht zocht binnen de muren van het Home Office, is het gebouw in ‘lockdown’ geplaatst. Er werd een verdachte opgepakt, maar de exacte omstandigheden van wat gebeurd is, worden nog onderzocht. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel zegt in een tweet dat haar gedachten bij het slachtoffer en zijn familie zijn, “na de vreselijke en niet-uitgelokte mesaanval in Marsham Street”, waar de feiten zich afspeelden.

All my thoughts are with the victim and their family following horrific unprovoked knife attack on Marsham Street. — Priti Patel MP (@patel4witham) August 15, 2019

In tegenstelling tot eerdere berichten sluit de Londense politie dan toch niet uit dat de steekpartij terreurgerelateerd is.

Steekpartijen zijn niet ongewoon in Groot-Brittannië. Volgens het Britse statistiekbureau ONS vonden tussen april 2018 en eind maart 2019 43.516 aanvallen met een mes plaats in Engeland en Wales. Dat was een stijging met 8 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.