Ahmed El Messaoudi ruilt KV Mechelen in voor het Nederlandse Groningen

Ahmed El Messaoudi (24) ruilt KV Mechelen in voor het Nederlandse FC Groningen. De Marokkaans-Belgische middenvelder tekent een contract voor drie jaar in het Noorden van Nederland.

El Messaoudi speelde in totaal 54 wedstrijden voor KV Mechelen. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan het Nederlandse Fortuna Sittard waar hij met vijf goals en vijf assists een van de seizoensuitblinkers werd. Bij KV Mechelen kwam hij dit seizoen echter niet meer in de plannen voor. Ook vanuit Turkije en de Spaanse tweede klasse was er interesse voor de middenvelder maar na zijn positieve ervaring van vorig jaar in de Nederlandse competitie ging de voorkeur van El Messaoudi uit naar het sportieve project van de Eredivisie-club.