Tim Wellens eert ploegmaat Bjorg Lambrecht met zege in Ardennen-etappe BinckBank Tour, hij is ook de nieuwe leider

Eindelijk koers in de BinckBank Tour. De vierde etappe met start en aankomst in Houffalize beloofde spektakel en heeft woord gehouden. Ritwinst ging naar Tim Wellens die ook meteen de nieuwe leider is.

Slechts 96 kilometer in en om Houffalize met een inleiding van zeven kilometer gevolgd door drie lastige rondjes van dertig kilometer met de nodige hoogtemeters. Het nodigde uit tot koers en dat is ook wat we hebben gekregen. Het duo Stan Dewulf - Iljo Keisse besloot om meteen de knuppel in het hoenderhok te gooien. De renner van Lotto-Soudal en die van Deceuninck - Quick Step bundelden de krachten en reden enige tijd voor het peloton uit. De regen maakt de wedstrijd extra zwaar maar voor Laurens De Plus was het nog niet zwaar genoeg. Bij het begin van de tweede ronde besloot de Ninovieter op zijn plaats om te versnellen. Hij kreeg onder anderen Tim Wellens en Greg Van Avermaet met zich mee waardoor we na verloop van tijd negen leiders kregen, inclusief Dewulf en Keisse.

?? 42 km to go. Keisse is no longer part of the breakaway. 8 remain: Stybar, Wellens, Dewulf, De Plus, Van Avermaet, Kragh Andersen, McCarthy and Clarcke. Gap to the first peloton: only 13 seconds. #BinckBankTour pic.twitter.com/cXp2roIRmR — BinckBank Tour (@BinckBankTour) August 15, 2019

Het peloton met Naesen, Gilbert en Vanmarcke als grootste namen liet de negen echter niet rijden en hield de kopgroep binnen handbereik. Voor Tim Wellens ging het duidelijk nog niet snel genoeg. De Limburger van Lotto-Soudal presteert altijd beter wanneer de weersomstandigheden overwegend nat zijn. Wellens, tweevoudig winnaar van de BinckBank Tour, sloeg meteen een kloof maar de achtervolgers, inmiddels aangedikt tot een groep van dertig, liet niet begaan. Wellens zag het nutteloze van zijn poging in en liet zich opnieuw inlopen.

De laatste ronde begon met de beklimming van de Saint-Roch. Laurens De Plus schudde opnieuw aan de boom en kreeg Wellens en de Zwitser Marc Hirschi mee. Het drietal sloeg meteen een kloof, het peloton spatte helemaal uit elkaar. Soren Kragh Andersen probeerde nog de kloof te dichten maar waaide terug naar de groep van de eerste achtervolgers. Eén man slaagde er wel in de oversteek te maken: Ivan Garcia Cortina, de meest Belgische Spanjaard in het huidige peloton. Op de Rue Bois des Moines voerde De Plus alweer de forcing maar zijn drie medevluchters kraakten niet. De voorsprong van het viertal groeide intussen naar een kleine veertig seconden.

De gouden kilometer dan: Hirschi en Wellens pakten zes seconden, De Plus en Garcia Cortina kregen drie bonificatieseconden toegewezen, telkens na een beklijvende spurt. Aan de finish lagen nog tien, zes en vier seconden te wachten. Snel rekenwerk maakte duidelijk dat de ritwinnaar ook de nieuwe leider zou zijn.

?? Footage of the earlier Binck Golden Kilometer, with a tight sprint between Laurens De Plus and Marc Hirschi. #BinckBankTour pic.twitter.com/Ki4Q2mQ2c5 — BinckBank Tour (@BinckBankTour) August 15, 2019

De laatste helling van de dag, de Côte de Achouffe, kreeg alweer een versnelling van Laurens De Plus. De Ninovieter sloeg een kleine kloof. Hirschi reageerde en kreeg Wellens op zijn wiel, voor Garcia Cortina ging het deze keer definitief te snel. In het peloton probeerde Deceuninck - Quick Step nog de bakens te verzetten maar hun inspanningen kwamen te laat.

Werd het de eerste profzege voor De Plus, kon de Zwitser Marc Hirschi - nauwelijks twintig jaar oud - de Belgen verrassen of zou Tim Wellens de zege kunnen opdragen aan zijn eerder deze week begraven ploegmakker Bjorg Lambrecht? Wie het ook werd, de winnaar zou een verhaal te vertellen hebben.

Het werd uiteindelijk een spurt met drie: Hirschi, twee weken geleden nog derde in de Clasica San Sebastian, was lichtjes favoriet. De Zwitser leek ook lange tijd op weg naar de zege maar werd op de finishlijn nog geremonteerd door de meer ervaren Tim Wellens.

Relive the last kilometer of the 4th stage, an exciting 96 km hilly course with start and finish in Houffalize, won by @Tim_Wellens (@Lotto_Soudal). #BinckBankTour pic.twitter.com/3xcgN2N7l9 — BinckBank Tour (@BinckBankTour) August 15, 2019

Rituitslag:

1. Tim WELLENS

2. Marc Hirschi (Zwi)

3. Laurens DE PLUS op 5”

4. Ivan Garcia Cortina op 23”

5. Oliver NAESEN

6. Michael Valgren Andersen (Den) op 26”

7. Mike Teunissen (Ned)

8. Sören Kragh Andersen (Den) op 33”

9. Dion Smith (NZl)

10. Greg VAN AVERMAET

Algemeen klassement:

1. Tim WELLENS

2. Marc Hirschi (Zwi) op 4”

3. Laurens DE PLUS op 14”

