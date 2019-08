Donderdagochtend is in de zoo in het Nederlandse Arnhem een neushoornjong geboren. Dat is best uitzonderlijk, want jaarlijks worden er in Europa gemiddeld slechts 10 breedlipneushoorns geboren. Arnhem is wel succesvol in de neushoornfok: het jongetje is al de tiende neushoorn die het leven ziet in Arnhem sinds 2002.